У Львові на 1 травня і День Перемоги вийдуть під червоними прапорами

Львів. 25 квітня. УНІАН. У Львові урочисто відзначатимуть День Міжнародної солідарності трудящих і День Перемоги під червоними стягами.

Про це сьогодні повідомив УНІАН голова ЛОО Антифашистського комітету України Олександр Калинюк.

Він розповів, що 1 травня комуністи, ветерани та представники Антифашистського комітету проведуть у Львові урочистий мітинг із партійною символікою біля Монументу Слави на вулиці Стрийській, який розпочнеться об 11.00.

9 травня представники лівих сил, ветеранських організацій та Антифашистського комітету проведуть ряд заходів з нагоди Дня Перемоги, які, за словами Олександра Калинюка, будуть проходити під бойовими знаменами воїнів-визволителів та червоними прапорами КПУ.

„Після покладання квітів та панахиди на Марсовому полі (вул. Мечникова) ми разом з представниками обласної та міської влади об 11.00 розпочнемо урочистий мітинг на Пагорбі слави (вул. Пасічна). Цей знаменний день ми повинні відзначати, як велику перемогу Радянського народу над нацистською чумою”, - зазначив Олександр Калинюк.

У свою чергу представники ВО „Свобода” мають намір не допустити оприлюднення у Львові під час заходів до Дня Перемоги червоних прапорів.

Як повідомив УНІАН голова фракції ВО „Свобода” у Львівській міській раді Руслан Кошулинський, 26 квітня на сесії Львівської міської ради „буде прийнято ухвалу „Про заборону використання символіки СРСР, комуністичної та нацистської символіки на території м.Львова”.

У проекті ухвали, зокрема, наголошується на тому, що „у зв’язку з можливістю розповсюдження у м. Львові символіки неіснуючої тоталітарної держави – СРСР, комуністичної символіки та нацистської символіки, що зумовлює порушення положень ст. ст. 5, 11, 20 Конституції України, керуючись ст. ст. 2, 10 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“, міська рада ухвалила заборонити використання на території м. Львова символіки неіснуючої держави – СРСР, комуністичної та нацистської символіки”.

Також міські депутати своєю ухвалою хочуть заборонити „використання символіки СРСР, комуністичної та нацистської символіки під час проведення масових заходів”.

На переконання голови фракції ВО „Свобода” у Львівській міській раді, завтра дана ухвала буде підтримана депутатами.