Львівська обласна рада ухвалила програму захисту чорнобильців
Підтримав 81 депутат
Львів. 26 квітня. УНІАН. Сьогодні депутати Львівської обласної ради ухвалили Комплексну програму соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на 2012-2014 роки.
За це рішення проголосував 81 депутат, повідомили УНІАН у прес-службі обласної ради.
Нна цю програму у 2012 році передбачено 1,105 млн грн, зокрема, з обласного бюджету – 975 тисяч гривень.
Метою програми є проведення комплексу заходів, спрямованих на збереження здоров’я осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, їхній соціальний та матеріальний захист.
Основні завдання програми – надання правової допомоги, підвищення рівня правової грамотності серед постраждалих громадян та сприяння розвитку і підтримці статутної діяльності громадських організацій із захисту прав постраждалих громадян.
Також передбачено посилення уваги до проблем оздоровлення та лікування постраждалих громадян і покращення матеріально-технічної бази медичних закладів для якісного проведення диспансерних оглядів, зокрема, поліпшення умов діагностування та лікування постраждалих громадян.