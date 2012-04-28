На Львівщині затримали ділків, які виготовляли „липові” монети до Євро

Львів. 28 квітня. УНІАН. На Львівщині викрили підприємців, які незаконно виготовляли ювелірні сувеніри до Євро-2012.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області, відділом ДСБЕЗ Львівщини затримано трьох осіб – працівників одного з підприємств Львівщини, які незаконно виготовляли та розповсюджували сувенірні монети із символікою Євро-2012.

У затриманих вилучили 200 штук сувенірних монет, а також 5 тисяч заготовок для виготовлення монет. Крім того, було вилучено кліше, комп’ютерні програми та пристрої для виготовлення продукції.

З’ясувалось, що виробництвом та збутом чоловіки займались близько року. Виготовлену продукцію збували на «чорний» ринок та в точки роздрібного продажу.

Вирішується питання про порушення кримінальної справи. Ведеться слідство.