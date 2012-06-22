У Львові під час пожежі в житловому будинку загинув чоловік

Львів. 22 червня. УНІАН. Під час пожежі в чотирьохповерховому житловому будинку, яка виникла в ніч з 21 на 22 червня у Львові, загинув чоловік, троє осіб з отруєнням продуктами горіння госпіталізовано.

Як повідомили сьогодні УНІАН у прес-службі ГУ МНС України у Львівській області, 21 червня, о 23.25, надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Городоцькій, 293 у Львові. Займання виникло в одній з квартир на першому поверсі чотирьохповерхового житлового будинку.

На момент прибуття рятувальників, вогнем була охоплена житлова кімната однієї з квартир. Сходова клітина та під’їзд були повністю заповнені димом. В осередку займання вогнеборці виявили тіло власника оселі без ознак життя та ще одного непритомного чоловіка.

Як зазначається у повідомленні, одночасно з гасінням пожежі проводилась термінова евакуація мешканців. Рятувальники вивели із задимленого приміщення 25 мешканців. Ще чотирьох людей було врятовано.

Внаслідок пожежі постраждало 3 особи, які отруїлись продуктами горіння. Потерпілих у стані різного ступеня важкості госпіталізовано до лікарень міста.

Працівникам МНС вдалось не допустити подальшого розповсюдження вогню і тим самим врятувати сусідні квартири.

Причина пожежі – встановлюється.