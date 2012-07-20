Львів. 20 липня. УНІАН. У Бориславі на Львівщині у водогін потрапила нафта, в мешканців міста вийшли з ладу водонагрівальні котли і пральні машини.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської обласної ради, про це заявив депутат облради Осип Магур на засіданні комісії з питань екології, природних ресурсів та рекреації, під час якої було заслухано інформацію „Про екологічну катастрофу у місті Бориславі”.

„Як поінформував членів комісії депутат обласної ради Осип Магур, з однієї із нафтових свердловин Нафтогазовидобувного управління (НГВУ) ”Бориславнафтогаз” 16 липня стався потужний викид нафти. За словами очевидців, нафтовий фонтан сягав понад 10 метрів. Уже 17 липня нафтопродукти з`явилися в мережі водопостачання міста Борислава, у результаті чого мешканці міста залишилися без води, а побутова техніка в їх помешканнях (водонагрівальні котли, пральні машини та ін.) вийшла з ладу. В місті спостерігається сильна загазованість”, - інформує прес-служба обласної ради.

Також у повідомленні наголошується, що „обурення депутатів обласної ради викликав той факт, що жоден з чиновників обласної адміністрації не виїхав у Борислав для з`ясування наслідків потрапляння нафти в міський водогін”.

У свою чергу, Львівська ОДА спростовує інформацію облради про відсутність реакції на ситуацію у Бориславі.

„Львівська облрада подає недостовірну інформацію про реагування ОДА на ситуацію в Бориславі. Облдержадміністрація спільно з надзвичайниками та екологами з перших днів витоку нафти у Бориславі контролює ситуацію”, - інформує прес-служба Львівської ОДА.

„За дорученням голови обласної державної адміністрації Михайла Костюка ще 17 липня на місці події працювала робоча група облдержадміністрації на чолі з заступником голови обласної комісії з питань ТЕБ і НС, начальником Головного управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації Олексієм Титаренком. В ході роботи групи було визначено завдання щодо ліквідації забруднення території та водотоків від нафтопродуктів, а також щодо ремонту водогону та промивання системи водопостачання”, - наголошується у повідомленні.

Також у Львівській ОДА поінформували, що „з урахуванням того, що перевищення рівня забруднення води у внутрішньобудинкових мережах на вулицях В.Великого, Коваліва та 600-річчя Борислава на початку аварії було до 7,7 разів від гранично допустимих норм, та за результатами промивки системи протягом першої доби знизилось несуттєво, першим заступником голови облдержадміністрації Богданом Матоличем 18 липня зобов’язано Бориславського міського голову Володимира Фірмана здійснювати в цілодобовому режимі подачу води для технічних потреб мешканцям зазначених вулиць”.

Як інформує Львівська ОДА, на даний час підрозділи МНС автоцистернами підвозять питну воду мешканцям Борислава.

„На думку фахівців, очищення водопровідної мережі від нафтопродуктів можливе насамперед шляхом постійної подачі води для технічних потреб для її промивки. Для цього потрібен деякий час. Головним територіальним управлінням МНС України у Львівській області на основі повідомлення Бориславської міської ради від 19 липня ситуацію, що склалася у м. Бориславі з водопостачанням населення, згідно з “Порядком класифікації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру за їх рівнями”, затвердженим постановою Кабінету міністрів України від 24 березня 2004 року № 368 із змінами, визначено як надзвичайну об’єктового рівня”, - повідомляє прес-служба Львівської ОДА.

Як повідомляв УНІАН, 16 липня у м. Бориславі Львівської області під час проведення ремонтних робіт на свердловині стався витік нафти на поверхню (близько 400 л), яка з дощовими водами частково потрапила у річку Тисмениця.

Прес-служба МНС України повідомляла, для збору нафти нижче по течії від місця події встановлено бонові загородження. На річці Тисмениця водозаборів немає.