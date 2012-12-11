Довибори до Львівської облради під загрозою зриву

Львів. 11 грудня. УНІАН. Довибори до Львівської обласної ради, призначені рішенням Львівської обласної територіальної виборчої комісії на 27 січня 2013 року, можуть не відбутися через відсутність фінансування.

Як заявив сьогодні кореспонденту УНІАН голова Львівської обласної ТВК Микола Щур, „ситуація дуже складна. Під загрозою проміжні вибори до Львівської обласної ради”.

Він зазначив, що цього тижня Центральна виборча комісія розглядає звернення від Львівської обласної ради в якому обласна рада інформує ЦВК про те, що „коштів на проведення довиборів в обласному бюджеті не передбачено”.

М.Щур розповів, що обласна ТВК 4 грудня скерувала до Львівської ОДА та Львівської обласної ради відповідні звернення про те, що довибори до Львівської обласної ради призначено на 27 січня 2013 року і для їх проведення „загальна сума витрат становить 7 млн грн”.

„7 грудня до ТВК надійшла відповідь від Львівської обласної ради про те, що „таких коштів на проведення виборів в обласному бюджеті не передбачено”. Аналогічне звернення від обласної ради поступило і до ЦВК де зараз і розглядається питання „львівських довиборів до обласної ради”, - зазначив голова ТВК.

Він також зазначив, що фінансування довиборів повинно здійснюватися за кошти обласного бюджету згідно ст. 60 Закону України „Про місцеві вибори”.

Як повідомляв УНІАН, 3 грудня Львівська обласна територіальна виборча комісія прийняла рішення про проведення довиборів до Львівської обласної ради в неділю 27 січня 2013 року. Проміжні вибори відбудуться у семи мажоритарних округах Львівщини, депутати від яких були обрані до парламенту. Всього у виборах 27 січня 2013 року право обирати депутата обласної ради матимуть близько 480 тисяч виборців. У семи округах працюватиме близько 410 виборчих дільниць. Виборчий процес розпочнеться за 50 днів до дня проміжних місцевих виборів, тобто з 8 грудня 2012 року.

Голова ТВК 4 грудня зазначив, що „законодавством передбачено, що вибори можуть не відбутися через відсутність коштів. Однак, ми сподіваємося, що це питання буде вирішене. З відповідними листами вже звернулися до Львівської ОДА та обласної ради”.