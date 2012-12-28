Львівській обласній інфекційній лікарні виповнилося 100 років

Львів. 28 грудня. УНІАН. 29 грудня Львівська обласна інфекційна клінічна лікарня відзначатиме своє 100-річчя.

Як повідомили УНІАН в Головному управлінні охорони здоров‘я Львівської ОДА, історія створення інфекційної лікарні у Львові унікальна. Ухвала про будівництво інфекційної лікарні на 120 ліжок була прийнята на засіданні Галицького Сейму 16 жовтня 1910 року. Будівництво комплексу лікарні 12 липня 1911 року санкціонував імператор австрійський Франц-Йосиф. На поданні Сейму стояла його резолюція: «Дозволити добудувати інфекційне відділення при загальному Крайовому шпиталі міста Львова». 29 грудня 1912 року було відкрито та освячено приміщення нового медичного закладу.

Лікарня збудована за індивідуальним проектом з врахуванням всіх протиепідемічних та санітарно-гіггієнічних вимог, що існували на той час і знаходиться на озелененій території, загальною площею 5,3 га. Із перших днів існування лікарні, пацієнтами опікувалися крім медиків, монахині з католицького згромадження Пресвятішого серця Іісусового.

На території лікарні знаходиться унікальний дендропарк, який названий на честь її колишнього керівника відомого інфекціоніста А.Гураєвського і налічує понад 150 таксонів аборигенних та іноземних деревних рослин. У центрі парку стоїть статуя Божої Матері, яку відновили і освятили у день 85-річчя лікарні 29 грудня 1997 року.

За останній час у лікарні, яку очолює С.Федоренко, депутат Львівської обласної ради, заслужений лікар України, проведено капітальні ремонти відділень, харчоблоку, пральні, дезкамери, адміністративного корпусу, замінені життєво-важливі комунікації. Придбано низку діагностичного та лабораторного обладнання. Відділення інтенсивної терапії одержало почесний статус «Чиста лікарня – безпечна для пацієнта» асоціації медичних сестер Львівщини.

Сьогодні лікарня розрахована на 410 ліжок, з яких 140 дитячих. Вона є центром з надання спеціалізованої медичної допомоги інфекційним хворим міста Львова та області. Щорічно медичну допомогу у лікарні надають майже 10 тисячам осіб.