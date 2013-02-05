У Польщі затримали 16 українців

Варшава. 5 лютого. УНІАН. Працівники польської прикордонної служби днями затримали за порушення правил перебування у Польщі 16 громадян України.

Про це УНІАН сьогодні повідомили у прес-службі польської прикордонної служби.

Українців затримали працівники, які відповідальні за патрулювання прикордонних районів Польщі з Німеччиною та Чехією.

Частина українців затримана за те, що перебували в країні з простроченими візами, інші - за неправомірне отримання візи, в тому числі, виданої для роботи на польських працедавців.

Прикордонники анулювали візи та зобов`язали порушників залишити польську територію.



Як повідомляв УНІАН, за першу половину минулого року польські прикордонники затримали за порушення правил перебування у Польщі більш як 800 українців, що на третину більше показників перших шести місяців 2011 року.

У 2011 році прикордонники за порушення правил перебування у Польщі затримали 1150 громадян України, що на близько сто чоловік менше, ніж в попередньому році.