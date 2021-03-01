Стало відомо, якою буде погода в Україні 8 березня (карта)

16:01, 1 березня 2021
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Дощ очікується лише на Чернігівщині.

8 березня в Україні визирне сонце / Фото ua.depositphotos.com
8 березня в Україні визирне сонце / Фото ua.depositphotos.com

У Міжнародний жіночий день, 8 березня, практично по всій країні очікується хмарна погода з проясненнями. Температура коливатиметься в межах +3°...+7°. У Чернігівській області можливі опади.

Про це свідчать дані Погоди УНІАН.

Синоптики розповіли, якою буде погода у березні

  • У Києві - хмарно з проясненнями, температура повітря вночі -1°, вдень +4°.
  • У Чернігові - хмарно з проясненнями, дощ, температура повітря вночі -1°, вдень +6°.
  • У Львові 8 березня очікується мінлива хмарність, вночі -5°, вдень +3°.
  • У Луцьку - хмарно з проясненнями, вночі -3°, вдень +3°.
  • У Рівному 8 березня очікується хмарна з проясненнями погода, вночі -3°, вдень +2°.
  • У Тернополі вночі буде -4°, вдень +3°, хмарно з проясненнями.
  • У Хмельницькому 8 березня буде хмарно з проясненнями, вночі -2°, вдень +3°.
  • В Івано-Франківську - хмарно з проясненнями, вночі -4°, вдень +7°.
  • У Чернівцях - хмарно з проясненнями, вночі -3°, вдень +6°.
  • У Вінниці 8 березня хмарно з проясненнями, 0°...+3°.
  • У Житомирі - хмарно з проясненнями, температура вночі 0°, вдень +5°.
  • У Черкасах - хмарно з проясненнями, вночі -2°, вдень +4°.
  • У Кропивницькому - мінлива хмарність, температура вночі -1°, вдень +3°.
  • У Полтаві 8 березня хмарна з проясненнями погода, температура повітря -1°...+3°.
  • В Одесі - малохмарно, температура вночі 0°, вдень +9°.
  • У Херсоні 8 березня вночі 0°, вдень +6°, мінлива хмарність.
  • У Миколаєві буде хмарно з проясненнями, вночі 0°, вдень +6°.
  • У Запоріжжі - хмарно з проясненнями, температура вночі -2°, вдень +5°.
  • У Сумах 8 березня хмарно, температура повітря -2°...+4°.
  • У Харкові - мінлива хмарність, температура вночі -2°, вдень +2°.
  • У Дніпрі - хмарно з проясненнями, температура вночі -2°, вдень +4°.
  • У Сімферополі 8 березня буде хмарно з проясненнями, -1°...+4°.
  • У Краматорську - хмарно з проясненнями, температура вночі -3°, вдень +4°. 
  • У Сєвєродонецьку - мінлива хмарність, температура вночі -2°, вдень +4°.
Прогноз погоди в Україні на 8 березня / фото УНІАН
Прогноз погоди в Україні на 8 березня / фото УНІАН

Народні прикмети 8 березня

8 березня розпочинається клювання головня. Іскри, що утворюються в місцях зіткнення струмоприймачів трамваїв, тролейбусів і електричок з проводами, мають блакитний колір - до сухої погоди. Горщики і каструлі легко перекипають через край - до снігопаду.

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Автор: Олена Пилипчак

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