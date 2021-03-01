Стало відомо, якою буде погода в Україні 8 березня (карта)
Дощ очікується лише на Чернігівщині.
У Міжнародний жіночий день, 8 березня, практично по всій країні очікується хмарна погода з проясненнями. Температура коливатиметься в межах +3°...+7°. У Чернігівській області можливі опади.
Про це свідчать дані Погоди УНІАН.
Синоптики розповіли, якою буде погода у березні
- У Києві - хмарно з проясненнями, температура повітря вночі -1°, вдень +4°.
- У Чернігові - хмарно з проясненнями, дощ, температура повітря вночі -1°, вдень +6°.
- У Львові 8 березня очікується мінлива хмарність, вночі -5°, вдень +3°.
- У Луцьку - хмарно з проясненнями, вночі -3°, вдень +3°.
- У Рівному 8 березня очікується хмарна з проясненнями погода, вночі -3°, вдень +2°.
- У Тернополі вночі буде -4°, вдень +3°, хмарно з проясненнями.
- У Хмельницькому 8 березня буде хмарно з проясненнями, вночі -2°, вдень +3°.
- В Івано-Франківську - хмарно з проясненнями, вночі -4°, вдень +7°.
- У Чернівцях - хмарно з проясненнями, вночі -3°, вдень +6°.
- У Вінниці 8 березня хмарно з проясненнями, 0°...+3°.
- У Житомирі - хмарно з проясненнями, температура вночі 0°, вдень +5°.
- У Черкасах - хмарно з проясненнями, вночі -2°, вдень +4°.
- У Кропивницькому - мінлива хмарність, температура вночі -1°, вдень +3°.
- У Полтаві 8 березня хмарна з проясненнями погода, температура повітря -1°...+3°.
- В Одесі - малохмарно, температура вночі 0°, вдень +9°.
- У Херсоні 8 березня вночі 0°, вдень +6°, мінлива хмарність.
- У Миколаєві буде хмарно з проясненнями, вночі 0°, вдень +6°.
- У Запоріжжі - хмарно з проясненнями, температура вночі -2°, вдень +5°.
- У Сумах 8 березня хмарно, температура повітря -2°...+4°.
- У Харкові - мінлива хмарність, температура вночі -2°, вдень +2°.
- У Дніпрі - хмарно з проясненнями, температура вночі -2°, вдень +4°.
- У Сімферополі 8 березня буде хмарно з проясненнями, -1°...+4°.
- У Краматорську - хмарно з проясненнями, температура вночі -3°, вдень +4°.
- У Сєвєродонецьку - мінлива хмарність, температура вночі -2°, вдень +4°.
Народні прикмети 8 березня
8 березня розпочинається клювання головня. Іскри, що утворюються в місцях зіткнення струмоприймачів трамваїв, тролейбусів і електричок з проводами, мають блакитний колір - до сухої погоди. Горщики і каструлі легко перекипають через край - до снігопаду.
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Погода в Україні
- Вінниця+3°... 0°
- Дніпро+4°... -3°
- Донецьк+4°... -4°
- Житомир+4°... +1°
- Запоріжжя+4°... -3°
- Івано-Франківськ+7°... -2°
- Київ+4°... 0°
- Кропивницький+3°... -1°
- Луганськ+5°... -4°
- Луцьк+5°... 0°
- Львів+6°... -2°
- Миколаїв+5°... -2°
- Одеса+6°... 0°
- Полтава+4°... -1°
- Рівне+4°... -1°
- Сімферополь+4°... -4°
- Суми+4°... 0°
- Тернопіль+4°... -1°
- Харків+4°... -2°
- Херсон+5°... -3°
- Хмельницький+4°... -1°
- Черкаси+4°... -1°
- Чернігів+5°... 0°
- Чернівці+5°... -1°
+8°
Погода Стерлінг - похмуро, суцільна хмарність
Відчувається як:+7 °
Мін./mакс. температура:-3° / +10°
Вологість:65 %
Тиск:746 мм
Вітер: 8.3 м/с
Ймовірність опадів:75 %
Схід:06:42
Захід18:02
Видимість:4 км
Фаза місяця:
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