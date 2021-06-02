А в Одеській області, де море ледве прогрілось до 10 градусів, люди лише гуляють узбережжям.

Попри прохолодну погоду, відпочивальники в Україні вже почали купатися в Азовському морі, температура води в якому вже становить +20 градусів.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Як зазначається, в Запоріжжі хоч небагато, але відпочивальники купалися у морі. А в Одеській області, де море ледве прогрілось до 10 градусів, люди в куртках і пальтах хіба гуляють узбережжям під дощем.

Яким буде літо в Україні?

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Цього року початок літа буде холодним і дощовим, в червні чекати спеки не варто. А потепління прийде лише в липні.

"Нині з півночі й північного сходу зайшло більш прохолодне повітря, тому температури знизилися. Зазвичай в липні та серпні у нас температури по Україні дуже часто сягають +30 і навіть вище градусів", - сказала синоптик Олександра Хала.

Нинішнє літо також може побити теплові рекорди, прогнозують до +40 тепла. І очевидно воно знову зсунеться й триватиме як мінімум до жовтня.

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Автор: Катерина Лиманська