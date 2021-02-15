Грецію накрили сильні снігопади: температура різко знизилась (фоторепортаж, відео)

17:30, 15 лютого 2021
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На півночі Греції температура впала до -15 градусів.

У ці вихідні на Грецію обрушився холодний фронт "Медея", який приніс із собою сильні снігопади.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

На півночі Греції температура за ніч впала до -15, а і більшість поромних рейсів довелося скасувати через сильний вітер.

Автомагістраль між Афінами і Салоніками перекрили на добу через ожеледицю.

На Північних Спорадах сталося відключення електроенергії, бо падаючі дерева порвали лінії електропередач.

Пік холоду буде у вівторок, тому влада закликала громадян обмежити пересування на цей час.

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Автор: УНІАН

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Теги: снігопадГреція
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