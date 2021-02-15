Грецію накрили сильні снігопади: температура різко знизилась (фоторепортаж, відео)
На півночі Греції температура впала до -15 градусів.
У ці вихідні на Грецію обрушився холодний фронт "Медея", який приніс із собою сильні снігопади.
Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.
На півночі Греції температура за ніч впала до -15, а і більшість поромних рейсів довелося скасувати через сильний вітер.
Автомагістраль між Афінами і Салоніками перекрили на добу через ожеледицю.
На Північних Спорадах сталося відключення електроенергії, бо падаючі дерева порвали лінії електропередач.
Пік холоду буде у вівторок, тому влада закликала громадян обмежити пересування на цей час.
WINTER WONDERLAND: Snow covered Athens, Greece as a cold front hit the country. The cold front, known as Madea, is expected to bring heavy snowfall to central, southern and eastern Greece as well as the island of Crete. pic.twitter.com/LL5p5uWgwb— CBS News (@CBSNews) February 15, 2021
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