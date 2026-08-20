У Сербії посуха повернула на поверхню легендарний корабель (фото)

Через посуху в Сербії з річки Сава виринув корабель, що затонув у 1945 році

Тривала спека та посуха, що охопили Європу, призводять до стрімкого обміління річок. Через низький рівень води на поверхні з’являються історичні артефакти, які десятиліттями, а іноді й століттями ховалися під водою.

Як пише AP, у Сербії з річки Сава поблизу міста Сремська-Мітровіца з’явився іржавий корпус старого парового буксира Slovenian ("Словенець"). Хоча окремі частини судна вже з’являлися над водою, місцеві жителі кажуть, що ще ніколи корабель не був настільки оголеним. Сербські ЗМІ вже прозвали його "Титаніком Сави".

Судно було побудоване в 1913 році в Будапешті й спочатку називалося Vag. Пароплав перевозив важкі вантажі між Будапештом та іншими містами на Дунаї. Він пережив Першу світову війну, а після розпаду Австро-Угорської імперії перейшов до нової держави – Королівства сербів, хорватів і словенців – і отримав нову назву.

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Під час Другої світової війни корабель використовували для перевезення поранених та обладнання. Наприкінці квітня 1945 року судно, на борту якого перебували поранені бійці, підірвалося на німецькій міні й затонуло. Відтоді воно залишається на дні Сави.

Посуха в Європі: що ще знайшли на дні обмілілих річок

Однак цей корабель – далеко не єдина знахідка, яку відкрила європейська посуха. На кордоні Сербії та Румунії з обмілілого Дунаю з’явилися останки німецьких військових кораблів часів Другої світової війни. Деякі з них досі можуть містити зброю. Ці судна були навмисно затоплені німецькими військами, що відступали.

В Італії найсильніша за 70 років посуха оголила частини стародавнього мосту через річку Тібр, яким колись користувалися римські імператори. А в Болгарії з піску на дні Дунаю вченим вдалося витягти останки шерстистого мамонта – щелепу, бивні, ребра та інші кістки.

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