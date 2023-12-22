На Львівщини та Закарпатті внаслідок негоди на автошляхи впали дерева, а вантажівки опинилися у сніговій пастці.

У Львівській та Закарпатській областях у ніч на 22 грудня через сильний снігопад ускладнилася ситуація на автошляхах, без електропостачання залишилися жителі кількох десятків населених пунктів.

За даними очільника Львівської ОВА Максима Козицького, довелося обмежувати рух вантажівок на ділянках доріг М-06 Київ – Чоп (від села Козьова до Івашківського перевалу) та Н-13 Львів – Самбір – Ужгород (від Старого Самбора до Ужоцького перевалу на межі Львівської та Закарпатської областей). Станом на ранок 22 грудня обмеження зняті.

Він додав, що через пориви вітру і налипання мокрого снігу без світла залишись 70 населених пунктів Львівщини – 25 повністю та 45 частково. Найбільше – на Сколівському, Камʼянка-Бузькому та Городоцькому напрямках. Проводяться роботи з відновлення електропостачання.

Як повідомили у ДСНС, внаслідок ускладнення погодних умов зафіксовано падіння дерев на автошляхи, які перешкоджали руху. Рятувальникам довелося їх розпилювати.

Так, на Закарпатті підрозділи ДСНС здійснили 13 виїздів для розпилення 50 повалених дерев у Мукачівському, Хустському і Тячівському районах. Біля села Лецовиця на Мукачівщині рятувальники буксирували автомобіль, який через снігопад знесло в кювет. Крім того, на Львівщині відбуксировано вісім великовантажних автомобілів на трасі Київ-Чоп, що поблизу с. Тухолька Стрийського району.

У Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Закарпатській області зазначили, що станом на 08:00 22 грудня проїзд усіма дорогами державного значення на території регіону забезпечено.

За інформацією відомства, у деяких гірських районах і далі сніжить, місцями дощ з мокрим снігом, ожеледиця. Вітер західний до 30 м/с. Температура повітря від +2°С до -3 °С. В Ужгороді стовпчики термометра, за прогнозами синоптиків, не опускатимуться нижче 0.

Якою буде погода в Україні на Різдво

За інформацією синоптика Ігоря Кібальчича, тепла погода в Україні триматиметься ще 22 грудня, а потім прийде невелике похолодання. Воно буде короткочасним, тому вже з Різдва, 25 грудня, температура в Україні знову підвищиться до аномальних показників. Вночі очікується -1…+5°С, вдень +3…+8°С, а на півдні, у Криму та на Прикарпатті місцями можливе прогрівання до +10…+15°С. Потепління, за даними синоптика, супроводжуватиметься невеликими дощами й туманами.

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