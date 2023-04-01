Глобальне потепління викликає процеси, які конкретно для Європи обернуться зниженням температур.

Європі загрожує загальне похолодання клімату через ланцюжок наслідків, які спричинить глобальне потепління. Про це йдеться в новому дослідженні вчених з Університету Нового Південного Уельсу (Сідней, Австралія), опублікованому в ScienceDaily.

Відзначається, що сьогодні теплий європейський клімат забезпечується в першу чергу за рахунок впливу теплої течії Гольфстрім в Атлантичному океані. Але ця течія може зникнути через глобальну зміну клімату.

Вчені пояснюють, що власне існування морських течій значною мірою викликано "тиском" з боку холодних і щільних мас солоної води поблизу Антарктиди. Однак інтенсивне танення льодовиків призводить до опріснення морської води: вона стає менш солоною і щільною. А вже це веде до ослаблення океанічних течій.

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Таким чином, глобальні викиди вуглекислого газу в атмосферу для європейців можуть обернутися серйозним похолоданням через складний ланцюжок кліматичних зрушень і їх наслідків.

"Якщо глобальні викиди вуглецю триватимуть, то рух океанічних течій сповільниться більш ніж на 40% протягом наступних 30 років, що може призвести до колапсу", – заявив один з авторів дослідження Метью Інгленд.

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