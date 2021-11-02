Після негоди мешканці прибирали кригу вручну.

У Болівії стався потужний шторм. Град побив врожай, потрощив ринок та вкрив землю кригою, наче снігом. Стихія навіть зірвала дах із заправочної станції.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Мешканці Болівії вимушені оговтуватися після шторму. Негода завдала багато лиха. Подекуди граду насипалося на півтора метра заввишки. Стихія знищила врожаї людей, зруйнувала ринок та навіть потрощила дах на заправочній станції.

Машини ледь пересувалися поміж крижаних потоків. Град місцевим мешканцям довелося прибирати вручну. Люди розчищали вулиці та свої подвір'я лопатами. Льодяної маси, доповіли у мерії, назбирали аж 5 тисяч тонн.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що в Австралії випав град розміром з куряче яйце. В результаті стихії тисячі будинків залишилися без електрики. Користувачі в соціальних мережах назвали раптовий град "неймовірним" та "божевільним".

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Автор: Поліна Кузенко