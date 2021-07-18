У Київській міській державній адміністрації попереджають про ускладнення погодних умов у столиці.
Як повідомили в прес-службі КМДА, в Києві до кінця доби очікуються гроза, град і шквали вітру 15-20 м/с.
Ускладнення погодних умов відповідає I рівню небезпеки (жовтому).
Нагадаємо, в суботу, 17 липня, в результаті падіння дерев під час негоди в Київській області загинули дві людини, одна госпіталізована.
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Гроза в Києві 17 липня
17 липня після тривалої спеки і прогнозів про те, що на Київ насувається гроза, в столиці пройшла довгоочікувана злива.
Вітер був настільки сильним, що хилив навіть великі дерева. На деяких літніх терасах були зірвані навіси.
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