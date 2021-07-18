Через негоду без світла залишилися понад 100 населених пунктів.

У суботу, 17 липня, внаслідок падіння дерев під час негоди в Київській області загинули дві людини, одна госпіталізована.

Трагедія сталася близько 16 години, повідомляє прес-служба ДСНС.

Читайте такожПекельна спека відпустить Україну: синоптик назвала дату"17 липня близько 16 години через ускладнення погодних умов (дощ, пориви вітру) внаслідок падіння дерев в с.Гаврилівка і с.Сухолуччя Вишгородського району загинули 2 людини й 1 людина госпіталізована", - йдеться у повідомленні.

Підрозділи ДСНС прибрали чотири повалених дерева. До робіт залучалося 8 осіб та 2 одиниці техніки.

За даними рятувальників, станом на ранок 18 липня внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру, дощ) знеструмлено 101 населений пункт у трьох областях (Київська - 53, Житомирська - 35 та Чернігівська - 13).

Гроза в Києві 17 липня

17 липня після тривалої спеки й прогнозів про те, що на Київ насувається гроза, в столиці пройшла довгоочікувана злива.

Вітер був настільки сильним, що хилив навіть великі дерева. На деяких літніх терасах були зірвані навіси.

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Автор: Ольга Робейко