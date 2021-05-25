На Херсонщині внаслідок торнадо пошкоджено паркани та дахи будинків, повалено дерева.
Як повідомляє відділ комунікації Головного управління Національної поліції в Херсонській області, напередодні в с. Ушкалка Верхньорогачицької територіальної громади пронісся торнадо.
«Внаслідок ураганного вітру пошкоджено паркани, дахи кількох будинків та повалено дерева. Ніхто з людей не постраждав», – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що на допомогу місцевим жителям прибули поліцейські. Вони обходять помешкання громадян, спілкуються з місцевими жителями, щоб дізнатися про найнеобхідніші потреби.
«Працівники превенції допомагають людям прибирати з дворів уламки, розчищають вулицю і прибирають повалені дерева. Поліцейські працюватимуть на місці, поки не подолають наслідки негоди», - додали у відомстві.
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