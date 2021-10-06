У місті порушена робота метро та автотранспорту.

Нічний проливний дощ у Лондоні призвів до раптової повені, в місті почався хаос.

Про це повідомляє itv NEWS.

За даними видання, проливний дощ вивів з ладу кілька ліній метро. Особливо сильно постраждав фешенебельний район Лондона Найтсбрідж: в соціальних мережах з'явилося відео, на якому автомобілі пливли в товщі води.

Через затоплення були закриті кілька автомагістралей.

За даними метеорологів, в одному з районів лише за годину випало 26 міліметрів опадів.

Зазначимо, що цього року Лондон кілька разів піддавався раптовим повеням. Наприклад, в липні Лондон затопило після потужних злив. Від негоди постраждали лондонські дороги - вулицями плавали автомобілі та пішоходи. Через підтоплення стався збій в русі автобусів і довелося закрити вісім станцій метро, а надзвичайники отримали сотні викликів.

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Автор: Катерина Лиманська