На півночі країни лютують сильні вітри, людей просять не виходити на вулиці.

Сильний вітер охопив північ Китаю, через що в країні почалися масштабні піщані та пилові бурі. Про це повідомляє The Watchers.

Китайська влада закликала громадян вагою менше ніж 50 кг залишатися в приміщеннях, оскільки великомасштабна система низького тиску з Монголії, принесла рекордні вітри.

Як повідомляється, швидкість вітру перевищує 150 км/год. 499 метеостанцій зафіксували нові рекорди. Аномальна погода завдала масштабної шкоди.

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Потужна система низького тиску спровокувала масштабні піщані бурі та штормові вітри по всьому північному Китаю. Система також принесла одні з найсильніших вітрів за десятиліття в Пекін.

За даними видання, піщана буря охопила понад 4 мільйони квадратних кілометрів. Через сувору погоду довелося скасувати сотні рейсів. Також призупинили рух поїздів.

У Пекіні оголосили перше за десятиліття помаранчеве попередження. У багатьох супермаркетах і магазинах по всьому мегаполісу спорожніли прилавки, оскільки жителі почали запасатися продуктами.

Пориви вітру, що досягають від 9-11 балів за шкалою Бофорта, було зафіксовано в деяких частинах Пекіна, а локальні пориви в гірських районах досягли 14 балів.

Рівень 14 за шкалою Бофорта відповідає вітру 149-165 км/год.

Пориви вітру зі швидкістю 162 км/год (45 м/с - УНІАН) було зафіксовано в рожевому саду Гаошань у районі Меньтоугоу в Пекіні. У Тяньцзіні на півночі Китаю зафіксовано максимальний порив вітру в 155 км/год (43 м/с) - найбільша швидкість вітру у квітні в регіоні з моменту початку реєстрації в 1951 році.

За прогнозами синоптиків, сильні вітри на півночі Китаю триватимуть до кінця тижня.

Нагадаємо, кілька днів тому в Японії блискавка вдарила на дитячий майданчик у дворі місцевої школи. Унаслідок інциденту постраждали п'ятеро дітей. Одна дитина втратила свідомість, а інші повідомляли про оніміння кінцівок і втрату голосу.

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