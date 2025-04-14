Сильний вітер охопив північ Китаю, через що в країні почалися масштабні піщані та пилові бурі. Про це повідомляє The Watchers.
Китайська влада закликала громадян вагою менше ніж 50 кг залишатися в приміщеннях, оскільки великомасштабна система низького тиску з Монголії, принесла рекордні вітри.
Як повідомляється, швидкість вітру перевищує 150 км/год. 499 метеостанцій зафіксували нові рекорди. Аномальна погода завдала масштабної шкоди.
Потужна система низького тиску спровокувала масштабні піщані бурі та штормові вітри по всьому північному Китаю. Система також принесла одні з найсильніших вітрів за десятиліття в Пекін.
За даними видання, піщана буря охопила понад 4 мільйони квадратних кілометрів. Через сувору погоду довелося скасувати сотні рейсів. Також призупинили рух поїздів.
У Пекіні оголосили перше за десятиліття помаранчеве попередження. У багатьох супермаркетах і магазинах по всьому мегаполісу спорожніли прилавки, оскільки жителі почали запасатися продуктами.
Пориви вітру, що досягають від 9-11 балів за шкалою Бофорта, було зафіксовано в деяких частинах Пекіна, а локальні пориви в гірських районах досягли 14 балів.
Рівень 14 за шкалою Бофорта відповідає вітру 149-165 км/год.
Пориви вітру зі швидкістю 162 км/год (45 м/с - УНІАН) було зафіксовано в рожевому саду Гаошань у районі Меньтоугоу в Пекіні. У Тяньцзіні на півночі Китаю зафіксовано максимальний порив вітру в 155 км/год (43 м/с) - найбільша швидкість вітру у квітні в регіоні з моменту початку реєстрації в 1951 році.
За прогнозами синоптиків, сильні вітри на півночі Китаю триватимуть до кінця тижня.
Нагадаємо, кілька днів тому в Японії блискавка вдарила на дитячий майданчик у дворі місцевої школи. Унаслідок інциденту постраждали п'ятеро дітей. Одна дитина втратила свідомість, а інші повідомляли про оніміння кінцівок і втрату голосу.