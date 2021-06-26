Кількість опадів у місті за півтори години в суботу відповідає майже половині місячної норми.

Окуповану Ялту через тиждень після повені знову залило дощами.

Як повідомляє російське МНС, станом на 16:00 26 червня до Служби порятунку надійшла інформація про підтоплення низки територій у місті.

За словами глави окупаційної адміністрації Ялти Яніни Павленко, рівень води у річках знову піднявся мінімум на 30-50 см і вода почала затоплювати будинки.

Ялта . 26.06.21 знову злива pic.twitter.com/ug3dZ5D6iu - Життя в Ялті (@life_in_yalta) June 26, 2021

ТАСС із посиланням на гідрометцентр пише, що кількість опадів у місті за півтори години в суботу склала 19 мм. Це відповідає майже половині місячної норми, яка в Ялті становить 42 мм.

Читайте такожУ Київській області випав величезний град (фото, відео)Окрім того, синоптики повідомляють, що сильна злива пройшла на Ангарському перевалі: там за 48 хвилин випало 40 мм опадів. На горі Ай-Петрі значно менше - 15 мм.

Потоп у Криму

Минулого тижня через сильні дощі в окупованих Росією Керчі та Ялті вийшли з берегів річки Джарджава, Мелек-Чесме і Водоспадна.

Міста затопило, а російська влада оголосили евакуацію жителів.

Електропостачання в містах було порушено.

Крім того, потужні зливи в Ялті змили в Чорне море гори сміття, а селище Ай-Василь опинилося під купами сміття та каміння, принесених потоками води.

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Автор: Катерина Комолова