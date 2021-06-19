Людей тимчасово розмістили у місцевих готелях та одному санаторії.

Внаслідок негоди в окупованих Росією постраждалих Керчі та Ялті евакуювали 1773 людини.

Про це повідомляє влада російських окупантів.

На території Керчі з підтоплених будинків забрали 1492 людини, у Ялті – 281 особу.

Людей тимчасово розмістили у місцевих готелях та одному санаторії.

Читайте такожСтало відомо, яка погода очікує українців на вихідних (карта)Зазначається, що внаслідок повеней з 16 по 18 червня було підтоплено 426 прибудинкових територій – 365 будинків і 18 соціально значимих об’єктів. Наразі залишаються підтопленими 64 домоволодіння з прибудинковими територіями 6 районів.

Відбулися відключення електрики у Керчі та Ялті. Уточнюється, що в Керчі електрика відновлена. У Ялті, крім того, окупанти ввели обмеження на подачу води через опади.

Людям передають воду підвозом за допомогою шести водовозок. Водопостачання відновлено у Керчі, Ленінському й Кіровському районах.

Негода накрила Крим 16 червня. Відтоді міста страждають від повеней. Місцеві ЗМІ, як й міністерство тимчасово окупованих територій, звинувачують у наслідках потопів владу росіян.

Стверджується, що окупанти з 2014 року не розчищають міські річки, які у таких ситуаціях зазвичай слугують водовідводами.

В Україні дії Росії назвали «воєнними злочинами», пов’язавши суттєве погіршення ситуації з кліматом зростанням кількості цивільної та військової інфраструктури коштом вирубки лісів і забруднення довкілля.

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Автор: Яна Ставська