Внаслідок негоди в окупованих Росією постраждалих Керчі та Ялті евакуювали 1773 людини.
Про це повідомляє влада російських окупантів.
На території Керчі з підтоплених будинків забрали 1492 людини, у Ялті – 281 особу.
Людей тимчасово розмістили у місцевих готелях та одному санаторії.
Читайте такожСтало відомо, яка погода очікує українців на вихідних (карта)Зазначається, що внаслідок повеней з 16 по 18 червня було підтоплено 426 прибудинкових територій – 365 будинків і 18 соціально значимих об’єктів. Наразі залишаються підтопленими 64 домоволодіння з прибудинковими територіями 6 районів.
Відбулися відключення електрики у Керчі та Ялті. Уточнюється, що в Керчі електрика відновлена. У Ялті, крім того, окупанти ввели обмеження на подачу води через опади.
Людям передають воду підвозом за допомогою шести водовозок. Водопостачання відновлено у Керчі, Ленінському й Кіровському районах.
Негода накрила Крим 16 червня. Відтоді міста страждають від повеней. Місцеві ЗМІ, як й міністерство тимчасово окупованих територій, звинувачують у наслідках потопів владу росіян.
Стверджується, що окупанти з 2014 року не розчищають міські річки, які у таких ситуаціях зазвичай слугують водовідводами.
В Україні дії Росії назвали «воєнними злочинами», пов’язавши суттєве погіршення ситуації з кліматом зростанням кількості цивільної та військової інфраструктури коштом вирубки лісів і забруднення довкілля.
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