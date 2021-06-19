За даними російської влади, максимально без електроенергії залишалися 26 200 осіб.

Енергозабезпечення населених пунктів Криму, постраждалих після аномальних дощів, відновлено.

Про це в суботу, 19 червня, повідомляється на сайті російського Міністерства енергетики.

За даними відомства, 17 червня через грозу і зливи відбувалися відключення в розподільних мережах 6-10 кВ.

"19 червня о 18:00 відновлювальні роботи в мережах 6-10 кВ і 0,4 кВ завершені, всім споживачам подано напругу", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що максимально без електропостачання залишалися 26 200 осіб.

Читайте такожУ Ялті затопило крокодиляріум, деякі тварини опинилися на волі (відео)Потужність відключених споживачів становила 12,8 МВт. Відновлювальні роботи вели 93 бригади - 283 людини та 104 одиниці техніки.

Потоп у Криму

Раніше через сильні дощі в окупованих Росією Керчі та Ялті вийшли з берегів річки Джарджава, Мелек-Чесме і Водоспадна.

Міста затопило, а російська влада оголосила евакуацію жителів.

Електропостачання в містах було порушено.

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Автор: Катерина Комолова