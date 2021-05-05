За даними спостережень метеостанції, середньомісячна температура квітня у Києві становила +8°, що на 2° нижче за кліматичну норму.
Про це повідомили у Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського.
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Найхолодніше було 8 квітня, коли мінімальна температура опустилась під ранок до -0,5°, а найтепліше - 30 числа, коли максимальна температура піднялась до +22°.
Також опадів на проспекті Науки випало близько до норми - 45 мм, що на 3 мм більше за середні багаторічні показники.
Похолодання у травні в Україні
Заступник начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня каже, що період похолодання триватиме з 3 по 8 травня.
"Температура максимальна вдень +10°...+15°, часом можливі дощі. Це пов'язано з проходом циклону через Україну. Так що стійкого тепла поки що не очікується, а тільки хвильове потепління на пару днів. Нічна температура буде без морозів, тобто плюсова", - резюмувала синоптик.
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