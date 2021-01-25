Львівщину замело: водії змушені зупинятися на узбіччях (відео)
Вранці дороги в області сильно замело, утворилася ожеледь.
Сильний снігопад у Львівській області спричинив замети та ожеледь на дорогах.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
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Як зазначається, вранці дороги сильно замело, утворилася ожеледь. Перемети були такі, що подекуди водії вимушені були зупинятися на узбіччі. До цих негараздів додався ще й туман, а через нього і погана видимість - зокрема, на трасі "Київ-Чоп".
Як повідомляється, нині дорожники вже розчистили шляхи, на усіх трасах працює снігоприбиральна техніка. Та все ж водіїв просять за можливості відкласти усі нетермінові поїздки.
У Львівській області замело дороги і утворилася ожеледь
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