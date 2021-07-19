Багато людей змушені були покинути свої домівки.

На вихідних повінь дісталась до півдня Австрії, містечко Галляйн поблизу Зальцбурга на кордоні з німецькою Баварією було затоплене.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Як повідомляється, бурхливі потоки води несли автомобілі й сміття. На щастя станом на вечір неділі не було зареєстровано жодного смертельного випадку.

Кілька десятків жителів були змушені покинути свої квартири в якості запобіжного заходу.

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Тим часом кількість жертв повені в Європі наближається до двох сотень.

Як йдеться у сюжеті ТСН, найбільше загиблих - щонайменше 157 - в Німеччині. Ще 31 людина - в Бельгії. Чимало людей вважаються зниклими безвісти, їх досі шукають рятувальники.

Тим часом найбільш постраждалі німецькі регіони відвідала канцлерка Ангела Меркель. І, хоч збитки від стихії ще не підрахували, вона вже пообіцяла на відновлення 300 мільйонів євро.

Повінь у Європі

Одразу кілька бельгійських провінцій були оголошені зоною стихійного лиха через потужні опади та затоплення. Без електрики залишалися тисячі людей, порушилося транспортне сполучення, вулиці міст почали перетворюватися на бурхливі річки. Є загиблі та постраждалі. У країні оголосили Національний день жалоби.

Як повідомляв Погода УНІАН, на Німеччину налетів циклон "Бернд", який приніс з собою потужні дощі відразу в кілька федеральних земель країни.

Нагадаємо, раніше ураган пронісся Варшавою. Негода пошкодила кілька десятків будинків. Найбільше дісталося південним околицям міста. Там залило вулиці, повалило дерева, затопило одну зі станцій метро.

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Автор: Катерина Лиманська