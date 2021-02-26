У небі над Австралією пролетів яскравий палаючий об'єкт (відео)
Можливо, це уламки китайської ракети, запущеної у 2019 році.
В австралійському штаті Квінсленд очевидці зняли на відео яскравий об'єкт, який летів нічним небом.
Ніч перетворилася на день: над півднем Іспанії вибухнув метеорит (відео)«Спочатку я думав, що це метеорит, але згодом, коли він розколовся на частини, ми вирішили, що це космічне сміття. Було дуже захопливо», — цитує очевидця Джаспера Наша Reuters.
За словами експертів, це можуть бути уламки ракети, які загорілися в атмосфері Землі. Професор Джонті Хорнер з Центру астрофізики Університету Південного Квінсленду вважає, що яскравий об'єкт у небі над Австралією з'явився внаслідок повернення частин китайської ракети, яка в листопаді 2019 року доставляла на орбіту супутник.
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