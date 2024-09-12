Деякі з цих кораблів відносно непогано збереглися.

Через посуху, яка охопила Європу, значне падіння рівня води в Дунаї оголило рештки німецьких кораблів, що затонули під час Другої світової війни. Як повідомляє Reuters, це сталося поблизу сербського міста Прахово.

Ці судна були частиною Чорноморського флоту нацистської Німеччини і були втрачені в останні місяці війни, коли німці відступали під тиском радянських військ. Часто німці самі їх топили, аби ті не дісталися ворогу. А зараз ці уламки можуть ускладнювати річковий рух під час низького рівня води в Дунаї.

Деякі кораблі, розкидані по руслу річки, все ще мають башти, командні містки, зламані щогли та покручені корпуси, тоді як інші лежать переважно під піщаними берегами.

Чотири судна, датовані до 1950 року, також виявили в угорському національному парку Дунай-Драва поблизу Мохача, де у вівторок рівень води в Дунаї становив лише 1,5 метри, що є наслідком сильної спеки та тривалої посухи в липні та серпні.

Інші випадки появи історичних артефактів з-під води

Як писав УНІАН, над поверхнею озера Морнос у Греції, яке висихає, піднімаються заболочені рештки села, яке затопили майже 45 років тому. Після зими з малою кількістю снігу і літа з виснажливою спекою і посухою на більшій частині Греції, величезне штучне озеро, яке постачає водою майже половину населення країни, рекордно обміліло.

Також ми розповідали, що на Філіппінах посуха оголила затоплене місто – тепер туди ринули туристи. Старе місто Пантабанган було перенесено на нове місце в 1970-х роках під час будівництва греблі.

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