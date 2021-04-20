Попереджають про небезпеку повеней та зсувів.

На Філіппіни налетів тайфун "Сурігай".

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Читайте такожПошкоджені дороги, будинки та посіви: у Перу кілька річок вийшли з берегів

З прибережних районів на сході країни евакуювали понад 60000 осіб. Швидкість вітру місцями сягала 195 км/год, буревій потрощив дахи та поламав дерева.

Узбережжя атакували велетенські хвилі. Метеослужба попередила про небезпеку повеней та зсувів, негода триватиме найближчі кілька днів.

Потужний землетрус в Індонезії

Сьогодні, 20 квітня, в районі Ніас на заході Індонезії стався землетрус магнітудою 6,0.

Землетрус стався на глибині 10 км і у 325 км на північний захід від міста Падангсідемпуан на Північній Суматрі.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Олена Пилипчак