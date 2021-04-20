Підземні поштовхи зафіксовані на глибині 10 км.

Сьогодні, 20 квітня, в районі Ніас на заході Індонезії стався землетрус магнітудою 6,0.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на Європейсько-середземноморський сейсмологічний центр (EMSC).

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Землетрус стався на глибині 10 км і у 325 км на північний захід від міста Падангсідемпуан на Північній Суматрі.

Повені та зсуви в Індонезії

Щонайменше 400 людей у провінції Східна Нуса-Тенггара, Індонезія, були евакуйовані після того, як їхні будинки постраждали від раптових повеней, зсувів і сильних вітрів на тлі сильного дощу, викликаного циклоном.

Обвалилися кілька мостів, впали дерева і заблокували кілька доріг. Через сильні хвилі затонуло судно.

Місцева влада заявила, що кількість загиблих перевищила 100, але місцеве новинне агентство заявило, що не може підтвердити це. За його даними, 55 людей загинули від повеней, 40 зникли безвісти.

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Переклад: Олена Пилипчак