Швидкість вітру перевищує 200 км/ч. На цей час ураган Ян наближається до Флориди.

Ураган Ян залишив без електрики 11 мільйонів людей на Кубі. На даний момент ураган прямує в бік Флориди.

Про це повідомляє SkyNews.

Як повідомляється, шторм категорії 3 налетів на західне узбережжя Куби, спустошивши одну з провінцій і знищивши деякі з найважливіших тютюнових ферм країни.

Електричний союз Куби заявив, що спочатку без електрики залишилися близько мільйона людей, але пізніше вся мережа звалилася. В результаті електропостачання втратили 11 мільйонів споживачів.

Десятки тисяч людей були евакуйовані або втекли. Ураган спричинив повінь і пошкодив будинки. Як повідомляється, швидкість вітру перевищувала 200 км/год.

Очікується, що ураган стане ще сильнішим над теплою Мексиканською затокою, під час наближення до Флориди.

Ураган в Пуерто-Ріко

Як повідомляв УНІАН, тиждень тому ураган Фіона налетів на Пуерто-Ріко, а потім пронісся по Домініканській Республіці, де понад мільйон людей залишилися без води, а десятки будинків - зруйновані.

Щонайменше три людини загинули через сувору погоду. За словами метеорологів, швидкість місця досягала 145 км/ч. Ураган залишив територію Пуерто-Ріко без електрики і заподіяв руйнування, небачені на острові з часів урагану Марія в 2017 році.

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