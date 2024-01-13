Підвищена мінна небезпека, але за кілька днів настане раптове потепління.

На Одещині оголошено штормове попередження, очікуються пориви південно-західного вітру, 15-17 м/с. Про це повідомляє прес-служба мерії міста. Йдеться, що на неділю оголошено штормове попередження: протягом доби 14 січня по Одесі та області збережеться ожеледиця.

Так, за даними синоптиків, від 20.00 сьогодні, 13 січня, до 20.00 неділі, 14 січня, в Одесі та області – хмарно, без істотних опадів, вітер південно-західний, 9-14 м/с, вранці та вдень пориви 15-17 м/с.

"В Одесі температура вночі 3-5°С морозу, вдень 0-2°С тепла", - розповіли у мерії.

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В Одеській області температура вночі 3-8°С морозу, вдень - від 2°С морозу до 3°С тепла. На автошляхах регіону ожеледиця, вночі та вранці місцями димка, видимість 1-2 км.

"У зв'язку з погіршенням погодних умов мерія звертається до одеситів і гостей міста з проханням бути пильними, максимально обмежити переміщення та поїздки, особливо літніх осіб, дітей і вагітних жінок. Прохання не залишати транспортні засоби під деревами та лініями електропередач, обережно пересуватися під деревами – внаслідок сильного поривчастого вітру можливе падіння гілок і кабелів", - наголошують у міській раді.

Людей попереджають, що небезпека знаходження в пляжній зоні є надто високою - через шторм у Чорному морі посилюється мінна небезпека. Є висока ймовірність зриву морських мін з якорів та прибиття до берега, а також їхнє дрейфування вздовж узбережжя. Цілком імовірним є неконтрольований підрив міни, особливо в штормову погоду.

За даними Гідрометцентру, 15 січня на Одещині – мінлива хмарність, збережеться ожеледиця, вітер південно-західний, 9-14 м/с, вдень місцями пориви, 15-17 м/с. Температура вночі 3-8°С морозу, вдень 1-6°С тепла. Вже 16 січня очікуються невеликі опади, ожеледиця, вітер - північно-західний, 9-14 м/с.

Температура вночі від 4°С морозу до 1°С тепла, вдень 1-6°С тепла. Наступного дня знов похолодає: вночі - 3-8°С морозу, вдень – до 5°С тепла, 18 січня очікуються невеликі опади, температура вночі - від 4°С морозу до 1°С тепла, а вдень потеплішає до 11°С з позначкою "плюс".

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Як повідомляв УНІАН, у неділю, 14 січня, у Києві вдень можливий "нуль". За прогнозами синоптиків, в українській столиці завтра буде значно тепліше, вдень стовпчик термометра може сягнути нуля. Водночас синоптики прогнозують хмарність та невеликий сніг, температура по області вночі становитиме 7-12°, вдень буде 0-5° морозу.

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