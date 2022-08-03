За даними Укгідрометцентру, 4 серпня в багатьох областях України очікуються грози.

У четвер, 4 серпня, в багатьох областях України очікуються грози. Несприятлива погода сконцентрується на Левобережжі країни.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

"4 серпня на Лівобережжі грози", - йдеться у попередженні.

Як зазначається, через негоду оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

Нагадаємо, за словами синоптика Наталки Діденко, 4 серпня через діяльність старіючого циклону в більшості областей України місцями пройдуть короткочасні дощі, на Лівобережжі - з грозами. Вночі та ранкові часи очікуються тумани, тому водіям слід бути обережними.

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