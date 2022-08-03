У четвер, 4 серпня, в багатьох областях України очікуються грози. Несприятлива погода сконцентрується на Левобережжі країни.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
"4 серпня на Лівобережжі грози", - йдеться у попередженні.
Як зазначається, через негоду оголошено І рівень небезпечності, жовтий.
Нагадаємо, за словами синоптика Наталки Діденко, 4 серпня через діяльність старіючого циклону в більшості областей України місцями пройдуть короткочасні дощі, на Лівобережжі - з грозами. Вночі та ранкові часи очікуються тумани, тому водіям слід бути обережними.