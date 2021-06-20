На ранок в Україні через негоду було знеструмлено 57 населених пунктів у чотирьох областях.

Протягом 20-21 червня в більшості північних, західних та східних областей очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Крім того, 20 червня є імовірність підняття рівню води в річках.

Про це йдеться в попередженнях ДСНС. Так, за даними УкрГідрометцентру, сьогодні на окремих рiчках басейну Днiстра (Iвано-Франкiвська обл.) очiкується ріст рiвнiв води на 0,2 - 1,0 м над рiвнями 19 червня на 8 год. При значних дощах можливе формування значного мiсцевого та схилового стоку.

Водночас, за даними ДСНС в Україні через негоду було знеструмлено 57 населених пунктів у чотирьох областях.

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«Станом на 7 год 20 червня внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру, гроза) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 57 населених пунктів у чотирьох областях, а саме: Житомирська – 23, Вінницька – 20, Київська – 11 та Донецька – 3», - йдеться у повідомленні.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

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Автори: Дмитро Захаров, Тамара Отовська