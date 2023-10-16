Є висока ймовірність зриву морських мін з якорів та прибиття до берега.

В Одесі через штормовий вітер падають дерева, населення попередили про мінну небезпеку.

Відповідну заяву зробила мерія міста з посиланням на прогноз Гідрометцентру Чорного та Азовського морів. "Штормове попередження: вранці та вдень 16 жовтня по Одесі та області збережеться вітер північно-західний, пориви 15-20 м/с. У зв'язку з погіршенням погодних умов одеська мерія звертається до одеситів та гостей міста з проханням бути пильними, максимально обмежити переміщення та поїздки, особливо літніх осіб, дітей та вагітних жінок", - йдеться у повідомленні.

Людей просять не залишати транспортні засоби під деревами та лініями електропередач, обережно пересуватися під деревами - внаслідок сильного поривчастого вітру можливе падіння гілок та кабелів.

Відео дня

Також йдеться, що через шторм у Чорному морі посилюється мінна небезпека. Є висока ймовірність зриву морських мін з якорів та прибиття до берега, а також їх дрейфування вздовж узбережжя.

"Звертаємо увагу одеситів та гостей регіону, що небезпека знаходження в пляжній зоні є надто високою. І цілком імовірним є неконтрольований підрив міни, особливо в штормову погоду. У разі виявлення морської міни або предметів, схожих на них, у жодному разі їх не можна чіпати. Необхідно невідкладно повідомляти за номером 102", - наголосили у мерії.

Окрім того, у мерії додають, що, станом на 9:00, вітром вже повалено 19 дерев та великих гілок. Зараз аварійні ситуації ліквідуються силами комунальників.

Цікаві новини України про погоду - сьогодні це варто прочитати

Нагадаємо, 16 жовтня в Карпатах вже зимова погода. Зокрема, на горі Піп Іван Чорногірський вранці був відчутний мороз - температура становила -6 градусів.

У соцмережі також опублікували відео з Карпат, на яких видно, що гори добряче засніжило. Зокрема, йдеться про ролик із засніженого Драгобрату.

Вас також можуть зацікавити новини: