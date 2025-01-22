Життя паралізоване - заняття у школах скасовано, підприємства не змогли відкритися.

Американське місто Новий Орлеан, розташоване у субтропіках на узбережжі Мексиканської затоки, вперше за багато років зіткнулося зі снігопадом. Як пише The New York Times, цей популярний туристичний центр звик до ураганів та екстремальної спеки, але снігу тут не було щонайменше 15 років, потужного снігопаду - багато десятиліть.

В результаті погодного катаклізму були закриті основні автомагістралі та мости, багато шляхів стали непроїзними. Навчальні заклади призупинили заняття, а підприємства не змогли відкритися, що фактично призвело до зупинки нормального життя у місті. Влада закликала мешканців не залишати будинки. Губернатор Луїзіани Джефф Лендрі заявив, що попередження стосується більшої частини штату, оскільки синоптики прогнозують рекордні снігопади.

"Це створює дуже небезпечну ситуацію не тільки для пересування транспорту, але і для людей, комунікацій, зокрема, водопровідних труб, свійських тварин і рослин", - заявив він на пресконференції.

Відомий телеведучий-метеоролог Джей Граймс запевняє, що Луїзіана не стикалася з такими погодними умовами з 1960-х років. Очікувалося, що рівень снігу в деяких частинах штату, від кордону з Техасом до кордону з Міссісіпі, перевищить 10 см.

Місцеві жителі по-різному сприйняли раптовий кліматичний поворот. Наприклад, письменник Кевін Беннетт виніс на вулицю стілець, сидячи на якому курив цигарки й захоплювався білими "пластівцями": "Я назвав би це снігопадом поетичної душі. Мені це подобається".

Водночас для вразливих верств населення, зокрема, для безпритульних, сильний холод становить реальну небезпеку.

Джойслін Скотт, співробітниця служби підтримки бездомних Unity of Greater New Orleans, об'їжджала місто на фургоні, підбираючи всіх охочих. Жінка вмовляла людей знайти безпечне місце, наприклад, групу людей, що спала на щаблях головного відділення бібліотеки Нового Орлеана.

"Ми не звикли до такої погоди, до такої кількості снігу", - підкреслила Скотт.

Соцпрацівники переконали більшість безпритульних переміститися до притулку. Люди погодилися, тим більше, що вдарив мороз.

Клімат у Новому Орлеані

Новий Орлеан - найбільше місто штату Луїзіана, розташоване на північному узбережжі Мексиканської затоки. Новий Орлеан є не лише важливим портом, але й великим туристичним центром.

Клімат тут субтропічний вологий, з короткою, переважно м'якою зимою та спекотним, вологим літом. Середня температура повітря під ранок у січні тут становить близько 6 °C, а денний максимум близько 17 °C. У липні середній мінімум температури 23 °C, а середній максимуум 33 °C. Мінімальна температура в історії міста була зареєстрована 13 лютого 1899 року і склала -14 °C, а максимальна 22 серпня 1980 досягла 39 °C.

Новий Орлеан часто страждає від тропічних штормів та ураганів, які тут найчастіше відбуваються з червня до листопада, із піком у серпні та вересні. Найпотужнішим ураганом, що вразив Новий Орлеан за останні десятиліття, була "Катріна" у серпні 2005 року. Тоді затоплення зазнало понад 80% території міста через прорив водозахисної дамби, понад 1800 людей загинули. Місто зазнало колосальних збитків, що оцінювалися у понад 125 мільярдів доларів.

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