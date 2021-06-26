У селі Лишня Фастівського району Київської області через негоду прорвало дамби, розмило шляхи та повалило дерева.
Про це повідомили в Бишівській територіальній громаді.
"Сьогодні, 26 червня, в селі Лишня внаслідок буревію та великої кількості опадів прорвалися дамби, були розмиті під'їзні шляхи та сильний вітер на своєму шляху ламав дерева", - йдеться в повідомленні.
За словами місцевої влади, річища для сходу води очищають трактором, зламані дерева прибрали, а рух транспорту відновлений.
"На місці працює газова служба, яка проводить детальне обстеження газопроводу. Роботи з ліквідації наслідків негоди тривають, що ускладнюється великою кількістю води, яка досі сходить та не дає можливість обстежити ділянки пориву та визначити обсяг подальших робіт", - зазначили у громаді.
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