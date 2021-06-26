Окрім того, у селі розмило під'їзні шляхи та поламало дерева.

У селі Лишня Фастівського району Київської області через негоду прорвало дамби, розмило шляхи та повалило дерева.

Про це повідомили в Бишівській територіальній громаді.

"Сьогодні, 26 червня, в селі Лишня внаслідок буревію та великої кількості опадів прорвалися дамби, були розмиті під'їзні шляхи та сильний вітер на своєму шляху ламав дерева", - йдеться в повідомленні.

За словами місцевої влади, річища для сходу води очищають трактором, зламані дерева прибрали, а рух транспорту відновлений.

"На місці працює газова служба, яка проводить детальне обстеження газопроводу. Роботи з ліквідації наслідків негоди тривають, що ускладнюється великою кількістю води, яка досі сходить та не дає можливість обстежити ділянки пориву та визначити обсяг подальших робіт", - зазначили у громаді.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Катерина Комолова