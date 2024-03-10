У столиці вночі очікується 2-4° морозу, вдень 4-6° тепла.

Синоптики прогнозують, що у понеділок, 11 березня, у Київській області буде хмарно з проясненнями, однак без опадів.

Прогноз опубліковано в офіційному Telegram-каналі Українського гідрометеорологічного центру. "Прогноз погоди на 11 березня по Київщині . Хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що температура вночі опуститься до 1-6°морозу, а вдень буде 3-8° тепла. У Києві вночі очікується 2-4° морозу, вдень 4-6° тепла.

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Прогноз погоди на 11 березня: дані від синоптиків

За даними Українського гідрометеорологічного центру, завтра у західних регіонах очікуються дощі. В усіх інших регіонах, окрім Вінниці та Одеси, без опадів.

Відомий український синоптик Наталка Діденко повідомляє, що у понеділок Україна перебуватиме значною мірою під впливом антициклону на ім'я Klemens.

Як повідомляв УНІАН, раніше Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського повідомила про два температурних рекорди, які зафіксували у столиці наприкінці зими.

А 29 листопада у Києві зафіксували рекордну кількість опадів - 17,5 мм. Цей показник на 0,4 мм перевищив рекорд 1983 року, який синоптики зафіксували того ж дня.

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