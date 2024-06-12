Поліція повідомила про повалені дерева і потрощені автівки.

У Чернігові пройшла сильна злива, внаслідок чого окремі вулиці міста перетворилися на суцільні потоки води.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, чернігівці у соціальних мережах поділилися відео негоди та руху транспорту під час зливи. У коментарях частина містян нарікає на непрацюючу зливову каналізацію, а інші заперечують це, вказуючи, що основна причина в потужній зливі, що була "майже тропічною".

Патрульна поліція Чернігівської області повідомила, що внаслідок негоди в обласному центрі - повалені дерева і стовпи, потрощені автомобілі.

"У Чернігові лютувала негода. Вона наробила чимало лиха на вулицях міста. Патрульні одразу реагують на повідомлення та надають необхідну допомогу", - зазначили в патрульній поліції області.

Негода на Закарпатті - подробиці

Від негоди постраждала й Закарпатська область. Через інтенсивні опади, а також через захаращеність стічних канав та систем водовідведення на території Ужгородського району підтопило 48 дворогосподарств у 7 населених пунктах.

Окрім того через перезволоженість грунту зійшов селевий потік на автошлях Н-13 Львів-Самбір-Ужгород. Для ліквідації наслідків негоди залучається ДСНС.

Про погоду в Україні

У країні спостерігатимуться температурні контрасти.

У середу, 12 червня, частину країни очікують проливні дощі та грози. Лише на заході країни, а також місцями на півдні вдень буде сухо.

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