Київ потужно засипає снігом: людей просять бути обачними (відео)

У столиці вдень буде мокрий сніг, дощ та туман.

Київ потужно засипає снігом, у зв’язку з чим водіїв та пішоходів просять бути обачними на дорогах.

Як зазначає Київська міська державна адміністрація, згідно з прогнозами синоптиків, сьогодні, 6 січня, в Києві хмарно, вдень мокрий сніг та дощ, туман, ожеледь, на дорогах - ожеледиця. Температура вдень 0...-2 градуси морозу.

"Просимо водіїв бути максимально обачними на дорогах і дотримуватись безпечної дистанції. А пішоходів - бути обережними та не забувати носити флікери в темний час доби", - підкреслили у КМДА.

Також зауважується, що з ночі 264 одиниці спецтехніки "Київавтодору" працюють на вулицях міста. Першочергово очищають від снігу та обробляють протиожеледними засобами головні магістралі, мости, спуски та підйоми.

Дорожники очищають від снігу та обробляють протиожеледними засобами зупинки, вузькі тротуари, сходи, острівці безпеки та пішохідні переходи.

Як повідомляв Погода УНІАН, раніше синоптикиня Наталка Діденко попередила, що сьогодні, 6 січня, в Україні очікуються складні погоді умови з опадами та вітром. Вдень температура повітря підвищиться до відлиги та до "плюсів". Відповідно, сніг почне переходити у дощ, небезпечною може бути ожеледь.

Крім того, повідомлялося, що у Києві 6 січня неприємний вітер зі швидкістю до 7-12 метрів за секунду посилить відчуття холоду.

