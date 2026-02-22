Україні потрібно ще 250 000 військових для перемоги над Росією, - The Times

Західні експерти попереджають, що без додаткових військових та озброєння Україні буде важко стримати російський наступ і повернути втрачені території.

Україна поступається Росії у кількості особового складу та озброєнні на більшості ділянок фронту, зокрема у районах Лимана, Сіверська, Покровська та Слов’янська. Києву потрібно ще 250 тисяч військових, щоб мати шанси перемогти Росію на полі бою, пише The Times.

Міські райони Покровська та Мирнограда, а також Гуляйполе на південному сході Запорізької області, частково або майже повністю перебувають під контролем російських військ. Подальше просування до Запоріжжя створює загрозу використання дронів-камікадзе, подібних до тих, що діяли у Херсоні.

Український офіцер у Покровську заявив:

"Росія повністю використовує свої переваги на технічному, оперативному та стратегічному рівнях. Вони мають повну перевагу в авіації та тактичних балістичних ракетах".

Втрати та динаміка наступу

За даними Центр стратегічних та міжнародних досліджень (CSIS), Росія втратила понад 1,2 млн військових з початку вторгнення, Україна – близько 600 000. Міністр оборони України Михайло Федоров зазначив:

"Ми вбили або тяжко поранили понад 35 000 російських солдатів у грудні минулого року. Наша амбіція – збільшити цю цифру до 50 000 на місяць".

Швидкість російського просування у зоні Покровська та Мирнограда становила лише близько 70 метрів на день, що, за оцінками експертів, є одним із найповільніших темпів наступу в історії війни.

Виклики для України

Українські офіцери відзначають, що нестача піхоти та операторів безпілотників обмежує можливості армії:

"Нам потрібно більше пілотів для наших команд безпілотників і більше піхоти для їх прикриття", – заявив один із них.

Генерал ВПС США у відставці, колишній верховний головнокомандувач сил НАТО в Європі Філіп Брідлав додав:

"Нестача людських ресурсів є викликом для України. Натомість, вссе, що їм потрібно зробити Росії – це звернутися до Північної Кореї за додатковими солдатами".

Підтримка Заходу та потреби України

Європейський парламент схвалив кредит у 90 млрд євро для України, 60 млрд з яких призначені на військові закупівлі. Брідлав наголосив: "Україна довела, що коли їм дають можливість завдавати глибоких і точних ударів по Росії, вони дуже добре її використовують".

Колишній прем’єр Великої Британії Борис Джонсон закликав негайно розгорнути небойові війська:

"Якщо ми можемо мати план щодо розгортання військ на місцях після війни, після того, як Путін зволить укласти припинення вогню, то чому б не зробити це зараз?"

Високопоставлене джерело в НАТО заявило, що Україні для перелому у війні потрібно щонайменше 250 000 додаткових солдатів та потужніше озброєння.

Переговори та економічний тиск

Нещодавні тристоронні переговори за участі США не дали прориву. Курт Волкер, колишній спецпредставник США, заявив:

"Путін не виявив жодного інтересу до мирного процесу. Він не показав жодного руху чи відчуття на переговорах, що готовий досягти угоди. Єдиний спосіб досягти припинення вогню – це затягнути економічні гайки щодо Росії, зокрема через санкції проти нафтогазового сектору та більш агресивне переслідування її тіньового флоту".

Попри зростання воєнної промисловості Росії, її енергетична галузь частково занепадає через санкції. Волкер зазначив: "Нам потрібно продовжувати тиснути на росіян настільки, щоб вони відчули потребу в припиненні вогню. І я думаю, що це досяжно, але лише якщо ми продовжуватимемо тиснути на доходи, і вони продовжуватимуть втрачати людей з тією ж швидкістю, з якою вони їх втрачають".

