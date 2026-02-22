Били по Києву та Кропивницькому: генерал пояснив, чому РФ обрала лише два міста

Є одна причина, чому основною метою ворога були два міста, а не об'єкти по всій території України.

Помітною особливістю атаки РФ в ніч на 22 лютого стало те, що вона вибирала обʼєкти для ударів. Таку думку в етері "Radio NV" висловив Ігор Романенко, генерал-лейтенант у відставці.

Він зазначив, що вночі росіяни завдавали ударів не по всій Україні, а вибірково. "Це не по всій Україні, не вистачає вже засобів повітряного нападу. І цими об'єктами була столиця. і Кропивницький. Решта (засобів повітряного нападу, – УНІАН) розподілилась на те, щоб підтримувати стан нанесення повітряних ударів, які вони роблять постійно з доби на добу", – зазначив Романенко.

Він додав, що для атаки по столиці ворог використав значну кількість балістичного озброєння, зокрема – протикорабельну ракету "Циркон".

"Ми бачили МіГ-31, які несуть "Іскандери". Це були ракети "Циркон", які говорять про те, що якщо їх застосовують, не вистачає у звичайному режимі земля-земля відповідних ракет. Вони з одного боку для цього залучають ці "Циркони", і по-своєму тестують їх на майбутнє, де є потреба, вони зазвичай так роблять", – додав Романенко.

Нічна атака РФ: що відомо

Внаслідок ворожої атаки по Києву, пошкоджена житлова багатоповерхівка у Святошинському районі, на даху якої виникла пожежа. Станом на ранок мер столиці Віталій Кличко повідомляв про двох поранених - це жінка з дитиною. Їх госпіталізували.

Через атаку ворога по Одещині та Миколаївщині пошкоджено енергообʼєкти. Як повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер, внаслідок влучань виникли загоряння великих площ. Загиблих та постраждалих внаслідок удару не виявлено.

