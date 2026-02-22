Росіяни вдарили по українській залізниці: деякі потяги змінили маршрути

Ворог бив по залізничній інфраструктурі 4 областей.

Вночі російські війська вдарили по залізничній інфраструктурі низки регіонів України: пошкодили два локомотиви. Про це повідомив віце-прем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

За його словами, ворог спрямував удари по залізниці у Донецькій, Запорізькій, Миколаївській та Одеській областях.

"Пошкоджено два локомотиви. Рух поїздів не зупинявся. Профільні служби та ремонтні бригади вже ліквідовують наслідки атак", - додав він.

Водночас в "Укрзалізниці" заявили, що після нічної атаки на Київщині низка поїздів курсують зміненим маршрутом, тому можливі відхилення від графіку.

Херсонська область

Як пояснили залізничники, їхні моніторингові групи працюють у посиленому режимі, тож рух поїздів буде організовано з урахуванням безпекової ситуації. Вони закликали уважно стежити за сповіщеннями в застосунку Укрзалізниці та оголошеннями на вокзалах й у потягах.

Сумська і Чернігівська області

Зазначається, що регіональні поїзди тимчасово курсують до/з Конотопа. На ніжинському напрямку діють адаптовані графіки приміського сполучення.

Харківська і Донецька області

Від Лозової у краматорському напрямку пасажири їдуть автобусами, повідомили в "Укрзалізниці".

"Поїзд №101/102 Барвінкове – Херсон гарантовано дочекається трансферу з Краматорська. Регіональні експреси ізюмського напрямку їдуть за розкладом", - зазначили у відомстві.

Запорізька область

За ірнформацією залізничників, рух між Дніпром і Запоріжжям організовано переважно із залученням автобусних перевізників. Вони просять пасажирів орієнтуватися на вказівки поїзних бригад і працівників вокзалів та увімкнути push-сповіщення в застосунку УЗ.

