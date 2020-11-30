Синоптик розповіла, яким областям України чекати на сніг у перший день зими
Атмосферний фронт завтра зумовить опади.
Завтра, 1 грудня, майже по всій Україні очікується хмарна волога погода. У західних областях, де завтра опади малоймовірні, буде навіть сонячно.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.
Зима вже почалася: високогір'я Карпат замело снігом, температура опустилася до -10°
"Атмосферний фронт, який вже сьогодні господарює в Україні, завтра ще також затримається і зумовить опади - дощ та сніг - вздовж смуги від Чернігівщини, Сумщини через Черкащину, через Кропивницький з районами, до Одеської та Миколаївської областей. Зачепить Вінниччину та Київщину. На решті території - без істотних опадів", - написала вона.
На півдні та сході очікується сильний вітер.
Температура повітря у більшості областей України протягом доби коливатиметься близько нуля: від -2° до +2°.
Найближчої ночі в західній частині буде холодно, в прикарпатських областях передбачається до -5°...-11°.
У Києві зима розпочнеться вологою прохолодною погодою - вдень очікується невеликий сніжок. 1 грудня температура повітря протягом доби в столиці становитиме від -1° до +1°.
Прогноз погоди в Україні на тиждень: дані Погоди УНІАН
Цього тижня в Україні спочатку очікується похолодання з денною температурою до -2°, а потім потепління до +10°. У перший день зими мокрий сніг пройде на Одещині та Черкащині. Весь тиждень місцями йтимуть дощі, у четверг у чотирьох областях - сніг. У неділю практично по всій країні очікується сонячна погода.
У вівторок, в перший день зими, мокрий сніг очікується тільки на Одещині та Черкащині. У західних областях - сонячно, похмуро буде на півдні і в центрі України, на решті території - мінлива хмарність. Температурний мінімум вдень: 0°.
- Вінниця+1°... -5°
- Дніпро+6°... +2°
- Донецьк+5°... -2°
- Житомир+1°... -3°
- Запоріжжя+8°... +1°
- Івано-Франківськ+2°... -6°
- Київ+1°... -3°
- Кропивницький+1°... -2°
- Луганськ+4°... -4°
- Луцьк+1°... -4°
- Львів0°... -6°
- Миколаїв+5°... +2°
- Одеса+4°... 0°
- Полтава+5°... +2°
- Рівне0°... -6°
- Сімферополь+14°... +1°
- Суми+4°... +1°
- Тернопіль+1°... -6°
- Харків+5°... -1°
- Херсон+8°... +5°
- Хмельницький0°... -6°
- Черкаси+1°... -2°
- Чернігів+2°... -3°
- Чернівці+1°... -5°