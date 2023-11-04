По-особливому важка ситуація буде на Одещині.

Український гідрометеорологічний центр оголосив "жовтий" та "помаранчевий" рівень небезпеки в низці областей України. Як сповіщається, небезпечні метеорологічні явища фіксуватимуть і в суботу, 4 листопада (центральних та південних областях – пориви вітру 15-20 м/с), і в неділю.

Вночі в неділю, 5 листопада, у Вінницькій та Житомирській областях, вдень на Закарпатті значні дощі.

Також вночі у південній частині, центральних та більшості північних областей, вдень у західних та в північно-східних областях пориви вітру 17-22 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

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По-особливому важка ситуація буде на Одещині. Очікуються пориви вітру 25-27 м/с (II рівень небезпечності, помаранчевий).

Погода в Україні - останні прогнози

У неділю, 5 листопада, за даними Погода УНІАН, в Україні очікується невелика хмарність. Дощі різної інтенсивності продовжаться, а температура в більшості областей залишиться без змін.

Водночас в Києві та області вируватиме негода, попереджає Український гідрометеорологічний центр. Можливі пориви вітру 17-22 м/с.

Синоптикиня Наталка Діденко прогнозувала, що низка регіонів потрапить у суботу в суху повітряну масу, тож очікується сильний вітер.

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