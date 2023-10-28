У найближчу годину з утриманням до кінця дня 28 жовтня пориви вітру можуть сягати 28 м/c.

У Києві сильний вітер, через негоду впали кілька дерев. У результаті - одна людина загинула, ще одна - отримала поранення.

Як повідомляє Київська міська державна адміністрація із посиланням на Український гідрометцентр, у найближчу годину з утриманням до кінця дня 28 жовтня пориви вітру можуть сягати 25-28 м/c. Пізніше в МВС України повідомили, що у столиці загинули дві особи.

За даними КМДА, в місті зафіксовано кілька випадків травмування людей через негоду. Зокрема, у Шевченківському районі дерево впало на людину. Медики намагалися реанімувати чоловіка, але від отриманих важких травм він помер. У цьому ж районі через падіння гілок жінка отримала травму хребта - її госпіталізували.

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У МВС зазначили, що ще один чоловік загинув унаслідок негоди в Подільському районі.

Крім того, на проспекті Берестейському на автівку впало дерево. Людина, яка перебувала в машині, від госпіталізації відмовилася. Влада закликала містян бути обережними і без нагальної потреби не виходити на вулицю.

За відомостями Головного управління ДСНС України у м. Києві, вранці 28 жовтня у Святошинському районі Києва на вул. Зв'язківців дерево впало на машину. Унаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Важливі новини Києва - сьогодні це варто знати

Як повідомляв УНІАН, синоптики та місцева влада попередили мешканців Києва та Київської області про небезпеку. У регіоні оголошено штормове попередження.

Зазначається, що найближчим часом і до кінця дня пориви вітру можуть сягати швидкості до 25 м/c.

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