Разом з опадами очікується й потепління.

До кінця зими в Україні збережеться морозна та переважно суха погода, але з настанням весни ситуація зміниться. Про це на meteoprog повідомив синоптик Ігор Кібальчич.

За його словами, у найближчі 5 діб антициклон над Східною Європою забезпечить у нашій країні морозну та переважно суху погоду. Проте, вже у вихідні, починаючи з південних та західних областей очікується надходження до нас більш теплої та вологої повітряної маси.

"На тлі активізації циклонічної діяльності, у більшості областей в перші дні березня пройдуть опади у вигляді снігу та дощу, а температурний фон суттєво підвищиться", - прогнозує Кібальчич.

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Погода 24 лютого

У понеділок, за прогнозом синоптика, на сході країни, а також на Дніпропетровщині очікується невеликий сніг та слабка хуртовина. На дорогах ожеледиця. Вдень повітря прогріється до -2...+4 °С, у північних та східних областях буде холодніше, -2...-7 °С.

Погода 25 лютого

У вівторок на сході України, а також у Приазов'ї утримається хмарна погода з невеликим снігом. На решті території буде сухо. Вночі та вранці на Правобережжі місцями можливий туман, паморозь. На дорогах ожеледиця. Вітер буде 3 – 8 м/с, на сході поривчастий. Вночі ще будуть морози -7...-13 °С, у північних та центральних областях -14...-21 °С, на Закарпатті -3...-8 °С. Вдень температура повітря очікується в межах -5...+1 °С, а на крайньому заході потеплішає до +2...+7 °С.

Погода 26 лютого

У середу по всій Україні буде малохмарно й без опадів. Вночі та вранці місцями туман, паморозь, а на дорогах подекуди ожеледиця. Вночі ще будуть сильні морози -14...-19 °С, у західних та південних областях -7...-13 °С. Вдень потеплішає до -4...+3 °С, а на крайньому заході - до +4...+7 °С.

Синоптикиня Наталка Діденко прогнозує, що 25-26 лютого морози в Україні поступово слабшатимуть. Морози затримаються на сході країни, тут потепління очікується лише на початку березня.

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