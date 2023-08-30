На Франківщині пошкоджені будівлі, а на Львівщині людей довелося визволяти з машини.

В Івано-Франківській та Львівській областях рятувальники ліквідовують наслідки негоди. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що вчора ввечері в різних районах Івано-Франківської області були сильні опади у вигляді дощу, місцями була гроза, град, а також шквалисте посилення вітру. "В результаті чого поривами вітру було пошкоджено крівлі 3-х адміністративних будівель, 31 житлового будинку та 13 господарських будівель", - сказано в повідомленні. Зазначається, що негода найбільше вирувала у Калуському районі в селі Підмихайля та в селі Завій Новицької ТГ, в селах Яворівка та Ріп’янка Калуської ТГ, а також в селі Монастирчани Солотвинської ТГ Івано-Франківського району.

Також на Львівщині вирувала негода. Ввечері 29 серпня в в м. Самбір внаслідок сильних поривів вітру дерево впало на автівку.

Відео дня

Як повідомляє ДСНС у Львівській області, автомобіль сім’я припаркувала біля дому, але не встигла вийти з нього, коли дерево впало на автівку. Прибулі рятувальники зрізали гілки дерева для деблокування дверей та визволили їх з автомобіля чоловіка та дружину і їх двох синів 2019 та 2022 років народження. Медичної допомоги люди не потребували.

Погіршення погоди на Львівщині

При цьому, на Львівщині синоптики прогнозують погіршення погодних умов.

За повідомленням Львівського регіонального центру з гідрометеорології України по території Львівської області 30 серпня грози, пориви південного вітру, вдень шквал 15 – 20 м/с, град, значний дощ. (ІI рівень небезпечності, помаранчевий).

Головне управління ДСНС України у Львівській області закликає громадян не ходити під розлогими деревами, а також тримайтеся подалі від рекламних щитів, ліній електропередач та дахів будинків.

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