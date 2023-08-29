По всьому регіону оголошено ІI, "помаранчевий" рівень небезпечності.

Ввечері у вівторок, 29 серпня, Львів та область накрили зливи. Значний дощ зі поривами вітру та шквалами триватиме і завтра, попереджає Львівський гідрометцентр.

"По території Львівської області: Ввечері із збереженням до кінця доби 29 серпня грози, пориви південного вітру 17 – 22 м/с, в окремих районах сильні шквали 25 – 28 м/с, град, значний дощ. 30 серпня грози, по півдню території сильні дощі; пориви південного вітру, місцями шквали 15 – 20 м/с, град, значні дощі", – інформує гідрометцентр.

Вируватиме негода і в обласному центрі. По всьому регіону оголошено ІI, "помаранчевий" рівень небезпечності.

"По місту Львову: Ввечері із збереженням до кінця доби 29 серпня гроза, пориви південного вітру 17 – 22 м/с, сильний шквал 25 – 28 м/с, град, значний дощ. 30 серпня грози, пориви південного вітру, вдень шквал 15 – 20 м/с, град, значний дощ", – додають синоптики.

В соцмережах активно діляться відео з підтоплених вулиць. Місцеві Telegram-канали повідомляють про перебої з електропостачанням.

За інформацією Львівської ОВА, станом на 20:00 через несприятливі метеоумови (грозу, дощ, пориви вітру) без електропостачання вже залишилось 180 населених пунктів у Львівській області.

"91 знеструмило повністю, 89 – частково. Найбільше – на Самбірщині та Червоноградщині. Для відновлення електропостачання задіяли 45 бригад (67 одиниць техніки та 193 працівники) ПрАТ "Львівобленерго", – інформують в адміністрації.

Погода в Україні - останні прогнози

Погода УНІАН інформує, що у середу, 30 серпня, в деяких областях України зміниться погода: пройдуть дощі з грозами, а температура знизиться до більш комфортних показників.

Дані Українського гідрометцентру також свідчать, що на середу, 30 серпня, у низці областей України очікується погіршення погоди.

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