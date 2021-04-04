Опади та невисока температура: синоптик розказала про погоду на понеділок
Тиждень в Україні почнеться з опадів. Стовпчики термометрів у більшості регіонів покажуть +7...+12 градусів.
Тиждень в Україні почнеться з опадів та невисокої температури.
Про це у своєму Facebook розповіла синоптик Наталка Діденко.
"Температура повітря 5 квітня протягом дня сором'язливо топтатиметься поблизу +7...+12 градусів, хіба що подекуди в західних областях переступить поріг до +14 градусів. Найсвіжіше буде в прибережних наших зонах, очікується +4...+9 градусів, а в Карпатах навіть у денні години - до "мінусів"", - розказала синоптик.
За її словами, невеликий мороз очікується найближчої ночі в більшості регіонів, окрім південних.
Тепло, наче в травні: у Києві зафіксували аномально високу температуру
Також на заході України очікується сильний південно-західний вітер.
Завтра періодичні дощі пройдуть на півдні, сході України та місцями в центральних областях. На решті території - без істотних опадів.
За словами Діденко, у Києві найближчої ночі очікується -1...+3, завтра вдень близько +10 градусів. Опади малоймовірні.
Вас також можуть зацікавити новини:
- Етна на Сицилії вивергається всімнадцяте за півтора місяця (фоторепортаж, відео)
- На Філіппінах сталися 212 землетрусів за добу: на островах прокидається вулкан
- У Карпатах вдарив мороз і випало 15 сантиметрів снігу (фото)
- На вихідних дощі не відступлять і похолодання в Україні продовжиться (карта)
- В Укргідрометцентрі попередили про дощі та нічні заморозки (відео)
- Вінниця+9°... -2°
- Дніпро+8°... 0°
- Донецьк+5°... -2°
- Житомир+8°... -2°
- Запоріжжя+7°... 0°
- Івано-Франківськ+8°... -3°
- Київ+9°... 0°
- Кропивницький+10°... -1°
- Луганськ+8°... -2°
- Луцьк+8°... -2°
- Львів+7°... -4°
- Миколаїв+9°... +2°
- Одеса+10°... +3°
- Полтава+9°... -1°
- Рівне+7°... -2°
- Сімферополь+9°... +1°
- Суми+10°... -2°
- Тернопіль+7°... -3°
- Харків+10°... -2°
- Херсон+8°... +1°
- Хмельницький+8°... -2°
- Черкаси+12°... -1°
- Чернігів+9°... -1°
- Чернівці+8°... -3°