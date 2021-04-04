Опади та невисока температура: синоптик розказала про погоду на понеділок

16:11, 4 квітня 2021
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Тиждень в Україні почнеться з опадів. Стовпчики термометрів у більшості регіонів покажуть +7...+12 градусів.

Завтра в Україні стовпчики термометрів не піднімуться вище позначки +14 / фото ua.depositphotos.com
Завтра в Україні стовпчики термометрів не піднімуться вище позначки +14 / фото ua.depositphotos.com

Тиждень в Україні почнеться з опадів та невисокої температури.

Про це у своєму Facebook розповіла синоптик Наталка Діденко.

"Температура повітря 5 квітня протягом дня сором'язливо топтатиметься поблизу +7...+12 градусів, хіба що подекуди в західних областях переступить поріг до +14 градусів. Найсвіжіше буде в прибережних наших зонах, очікується +4...+9 градусів, а в Карпатах навіть у денні години - до "мінусів"", - розказала синоптик.

За її словами, невеликий мороз очікується найближчої ночі в більшості регіонів, окрім південних.

Тепло, наче в травні: у Києві зафіксували аномально високу температуру

Також  на заході України очікується сильний південно-західний вітер.

Завтра періодичні дощі пройдуть на півдні, сході України та місцями в центральних областях. На решті території - без істотних опадів.

За словами Діденко, у Києві найближчої ночі очікується -1...+3, завтра вдень близько +10 градусів. Опади малоймовірні.

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Автор: Катерина Лиманська

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